Disney+ ha debuttato qualche settimana fa come nuova piattaforma di streaming online riscuotendo un successo incredibile in tutto il mondo. La nuova piattaforma offre un’ampia scelta di contenuti multimediali tra titoli Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e molto altro.

Insomma, la nuova piattaforma di streaming online sembra aver rapito il cuore di tantissimi consumatori soprattutto per il suo servizio ad un canone mensile non troppo alto e per le sue innumerevoli funzionalità. Sembra essere una vera e propria sconfitta per Netflix, Tim Vision, Infinity, Prime Video e tante altre piattaforme di streaming online.

Comunque sia, in tanti non si sono soffermati a conoscere al meglio Disney Plus perché offre diverse funzioni che in tanti ancora non conoscono. Ecco alcuni dettagli a riguardo.

Disney+: ecco tutte le funzioni della piattaforma da conoscere assolutamente

La piattaforma Disney+ può essere utilizzata non solo da pc, ma anche su: smartphone, playstation 4, tablet, laptot e altre console. Gli utenti possono collegare fino a dieci dispositivi e hanno a disposizione quattro schermi in contemporanea.

Inoltre, possono creare fino a sette profili per ogni account. Disney Plus permette anche di scaricare un film o una serie televisiva direttamente sul proprio dispositivo per guardarlo in un secondo momento senza dover accedere ad una connessione Internet, ma offline.

Basta scegliere il film o la serie tv da scaricare è scegliere se utilizzare una connessione Wi-Fi o quella di rete mobile. Appena terminato il download, una volta aperta l’applicazione è possibile trovare i contenuti scaricati in una cartella apposita nella parte inferiore dello schermo.

Per iscriversi alla nuova piattaforma basta fare una velocissima registrazione e scegliere il piano d’interesse direttamente da questo link. È possibile accedere a tutti i contenuti multimediali una volta effettuati tutti i passaggi correttamente.