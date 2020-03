Amazon asserisce la sua partecipazione nazionale ed estera al progetto Solidarietà Digitale dopo le recenti concessioni di Mediaset Infinity e di altre realtà locali come TIM, Vodafone e molti altri. Conferma il suo impegno in questo difficilissimo periodo di crisi sanitaria e psicologica. Gli italiani costretti alla quarantena per il Coronavirus stanno per ricevere un gradito regalo.

Grazie ad una nuova iniziativa partita dal Nuovo Continente gli utenti possono avere Prime Video Gratis senza prevedere la sottoscrizione obbligatoria al servizio riservato dalla compagnia di Jeff Bezos. Ciò significa che un semplice login al proprio account basta per accedere ad un nuovo catalogo di Film in esclusiva. Si tratta di contenuti per famiglie per i quali è già stato fornito un riscontro per i titoli in uscita da vedere da qualsiasi dispositivo.

Come guardare i Film Prime Video di Amazon Gratis grazie alla nuova iniziativa

Lo scenario attuale vede il Coronavirus prepotentemente aggressivo nei confronti del popolo della Terra. Cina, Italia ed ora anche USA e Spagna vengono messi in ginocchio dalla carica genetica della nuova minaccia planetaria. Uscire di casa è qualcosa di onirico e tutti si rifugiano online. A provare questo fatto è il crescente numero di connessioni che sta mandando in tilt la rete. Allo scopo di allietare lo stato di ansia e preoccupazione il colosso dell’e-commerce, Amazon US, ha deciso di rendere disponibili alcuni Film Gratis. Si partirà dall’America per arrivare poi in Italia e negli altri Stati.

Tra i contenuti in uscita che sarà possibile vedere semplicemente accedendo al proprio account Amazon Standard si segnalano:

Il pericoloso Libro delle Cose da veri uomini

Niko e la Spada di Luce

Peppa Pig

Altri ne arriveranno a dimostrazione del fatto che anche Amazon è vicina ai suoi clienti.