Nell’era della pandemia da Coronavirus, dove le modalità di trasmissione del virus sono state ribadite in lungo ed in largo nel globo, sapere che si rischia semplicemente ricevendo un pacco Amazon lascia a dir poco esterrefatti. E’ quello che è successo appena qualche giorno fa a Los Angeles, dove le telecamere di sicurezza di un’abitazione hanno ripreso un corriere Amazon mentre sputa su un pacco in consegna.

Il video è stato reso virale dallo stesso destinatario che insospettito dalla strana condizione della scatola ha visionato le telecamere di casa notando l’insolito comportamento del fattorino. Poi scioccato dall’accaduto, ha pubblicato le immagini sul suo profilo Facebook, fino ad arrivare ai notiziari americani da cui ha avuto un’eco incredibile. Amazon ha preso naturalmente le distanze dal gesto anche se diversi spettatori hanno espresso dubbi sulla veridicità di quanto effettivamente emerge.

Il video del corriere che sputa: immagini inconfutabili o non è come sembra?

Nel momento in cui il video è approdato su Facebook, ha immediatamente avuto un’eco internazionale attraverso l’ ABC News (emittente proprietaria di Buena Vista , società di produzione della Disney) facendo scalpore. Soprattutto in un momento come questo in cui la trasmissione del terribile virus è stata enfatizzata enormemente, spesso generando fake news. Ed è proprio l’emergenza Coronavirus a far rischiare grosso al corriere: gesti simili che facilitano la diffusione del Covid 19 sono classificati dalla Corte Suprema statunitense come veri e propri atti di terrorismo.

Dal canto suo Amazon non solo si dissocia dall’accaduto ma afferma la totale buonafede del suo personale che vanta corrieri affidabili e attenti al proprio lavoro. Inoltre osservando il video non si ha la certezza inconfutabile che il gesto del corriere sia proprio uno sputo: per alcuni potrebbe addirittura sembrare che il fattorino voglia pulire il pacco da qualche macchia. Ai posteri l’ardua sentenza.