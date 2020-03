Il social network Facebook ha recentemente dichiarato di aver introdotto una nuova funzione che permette a tutti gli utenti di poter condividere i propri post direttamente sull’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp.

La nuova funzione è attualmente in distribuzione sulla versione dell’applicazione Android, probabilmente però arriverà presto anche su iOS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook: possibile condividere i post direttamente su WhatsApp

La piattaforma di Menlo Park si è aggiornata, facendo approdare una nuova funzione che sicuramente sarà apprezzata dagli utenti che amano condividere con i propri amici e parenti i contenuti con cui si imbattono online. Fortunatamente è sbarcata in un periodo in cui moltissimi utenti si trovano lontani da amici e parenti, a causa della quarantena forzata per cercare di combattere la pandemia da nuovo coronavirus.

La novità è in fase di test da parecchie settimane e rientra nel progetto di integrazione dei propri servizi a cui l’azienda è al lavoro da molto tempo. Per condividere su WhatsApp i contenuti visibili sulla piattaforma basterà selezionare il tasto “condividi” abbinato al post e cliccare nuovamente sul pulsante “invia su WhatsApp“. Se il contenuto è un post il destinatario riceverà il link da seguire, nel caso in cui fosse un video o una foto sarà possibile vederli direttamente sull’applicazione, senza essere reindirizzati sulla piattaforma.

Il colosso di Mark Zuckerberg sta anche lavorando su un’altra funzione di cross-posting, svelata qualche settimana fa da Jane Manchun Wong. La novità in questione consentirà agli utenti di pubblicare le proprie storie Facebook anche su Instagram. Attualmente quest’ultima è accessibile ai tester nella pagina delle impostazioni sulla privacy delle storie, dove compare la voce “condividi storia su Instagram”.