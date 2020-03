Il nuovo operatore di telefonia, creato da i due gestori Wind e 3 Italia, permette di attivare una promozione che soddisfa sicuramente le esigenze dei clienti che necessitano di contenuti abbondanti. La tariffa a cui facciamo riferimento è la WindTre Unlimited Easy Pay, la cui attivazione può essere effettuata presso uno dei vari punti vendita del gestore da tutti i nuovi clienti che decidono di acquistare la SIM WindTre.

Ecco tutti i dettagli importanti, i contenuti e i costi previsti per l’attivazione e il rinnovo della promozione Unlimited del gestore WindTre.

WindTre Unlimited Easy Pay: offerta con Giga illimitati per tutti i nuovi clienti!

La promozione WindTre Unlimited Easy Pay permette di ricevere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati di traffico dati alla massima velocità

Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 29,99 euro al mese ma la modalità prevista per il pagamento è specificata dal gestore. I clienti, infatti, potranno sostenere la spesa esclusivamente tramite: carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione, come già detto, può essere effettuata recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore ma, prima, sarà necessario procedere con l’ordine tramite il sito ufficiale dell’operatore: http://www.windtre.it.

La spesa prevista per l’attivazione è pari 49,99 euro, scontata a 0 euro. I clienti, però, devono mantenere attiva la nuova SIM per almeno 24 mesi, così da non dover sostenere l’eventuale addebito dei 49,00 euro inizialmente scontati; in rate di 2,08 euro al mese, per 24 mesi.