Di certo la situazione che sta attraversando il mondo intero e soprattutto l’Italia in questo momento non è delle più comuni. Sono tantissime le persone che stanno soffrendo per via del coronavirus, il quale ha costruito in casa 60 milioni di italiani.

WhatsApp ora come ora è una salvezza, dato che permette a tutti di comunicare in qualsiasi momento senza problemi. La nota l’applicazione di messaggistica è infatti una delle applicazioni più utilizzata in tutto il mondo proprio per questa sua capacità. Gli ultimi dati parlano di WhatsApp come l’applicazione più utilizzata di questi ultimi 20 giorni, e su questo non c’era alcun dubbio. Qualche utente però starebbe diffondendo la voce che ci sarebbe una truffa proprio all’interno della chat che farebbe leva sugli utenti servendosi proprio del coronavirus.

WhatsApp, la nuova truffa può ingannarvi: state molto attenti e non cascateci visto che potreste perdere dei soldi

Il governo ha provato a mettere tutti in guardia già durante gli scorsi giorni, sia per quanto riguarda le fake news che per quanto riguarda alcuni tentativi di truffa. Uno di questi sarebbe arrivato proprio tramite WhatsApp, e qualcuno ci sarebbe anche cascato.

La catena che sta attraversando tutta la penisola italiana costerebbe il messaggio di una versione speciale di WhatsApp in grado di individuare le persone infette. Secondo quanto descritto all’interno del testo, scaricando questa applicazione potrete sapere in ogni momento se vi trovate al cospetto di una persona infetta. Ovviamente nulla di tutto ciò è vero, e il link che dovrebbe permettervi di scaricare questa versione di WhatsApp non farà altro che detrarre dei soldi dal vostro credito residuo.