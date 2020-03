IPTV e pirateria danneggiano gravemente gli utenti: multe e sequestri

Usando l’IPTV gli utenti credevano di essere invisibili alla legge, ma si sbagliavano. Sono state attuate proprio ultimamente grandi misure di restrizione per coloro che vengono beccati. La pirateria ha trovato nel nuovo metodo che tutti stanno utilizzando, la sua massima declinazione, la quale sta arrecando danni irreparabili ai licenziatari.

Ora però tutti coloro che saranno beccati con le mani in pasta saranno costretti a pagare e in maniera salata.

IPTV: ecco tutte le conseguenze che colpiranno gli utenti beccati dalle forze dell’ordine

L’IPTV sta portando forse più danni che benefici agli utenti che la utilizzano. Gli oltre 200 utenti beccati negli ultimi tempi in Italia saranno infatti costretti alla reclusione o ad una multa salatissima. Inoltre questi ultimi dovranno anche consegnare il materiale utilizzato per la visione dell’abbonamento pirata.

“Per fortuna viviamo in un paese civile, in cui chi sbaglia paga. Complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione – ha dichiarato De Siervo, ad della Lega Serie A-. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati denunciati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato”