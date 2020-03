Con l’inizio della primavera ci saranno ancora più promozioni per tutti gli utenti di TIM. La compagnia nazionale si prepara a garantire numerose soluzioni per tutti gli utenti, a partire dalle classiche ricaricabile tutto incluso con soglie per chiamate, messaggi ed internet.

TIM non guarda però esclusivamente al solo mondo dei consumi telefonici. Il gestore di telefonia nazionale è impegnato anche per garantire servizi aggiuntivi a tutti i clienti. In particolar modo, il gestore ha previsto una speciale promozione destinata agli iPhone.

TIM, il valido bonus dedicato a chi acquista un nuovo iPhone

Tutti gli abbonati possono ora ricevere uno sconto legato all’acquisto di uno dei più recenti smartphone Apple. A disposizione di tutti i clienti TIM è ancora disponibile lo sconto permuta per chi sceglie un iPhone 11. Il valore massimo del bonus si attesta sui 370 euro.

Chi desidera acquistare un iPhone con il relativo sconto deve attenersi ai prezzi indicati sul sito ufficiale. Avranno diritto allo sconto massimo di 370 euro tutti i clienti che scelgono uno dei tre modelli di iPhone 11 con una relativa permuta di iPhone XS da 64 Giga. Ci sono, invece, 265 euro di sconto per gli abbonati che acquistano il dispositivo Apple con la relativa consegna di iPhone X da 64 Giga. Previsto un bonus di 120 euro per gli abbonati che offrono in permuta un iPhone 8 con 64 Giga.

Trattandosi di prodotti usati, gli operatori TIM al momento della consegna potranno anche rifiutare la permuta dello smartphone qualora dovessero essere presenti importanti danni fisici o malfunzionamenti al sistema operativo.