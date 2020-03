Perché Telegram ha aperto un canale? In questo periodo in cui, per ragioni di sicurezza, siamo tutti obbligati a stare a casa ed evitare di uscire se non per ragioni strettamente necessarie, internet è uno dei nostri passatempi preferiti. Che si tratti di fare una videochiamata, di chattare, o di guardare film e serie TV sui vari canali di streaming video, o anche solo di cercare notizie riguardo ciò che accade in questo periodo. A questo proposito, è importante tenersi quotidianamente aggiornati sullo sviluppo della situazione coronavirus e su tutti i cambiamenti che comporta.

Ecco in che modo possiamo tenerci sempre aggiornati 6 cambiamenti quotidiani

Tra i vari metodi possibili, tra cui siti ufficiali di testate giornalistiche, pagine Facebook, televisione e quant’altro, esiste un metodo rapido. Ciò può aiutarci ad avere degli aggiornamenti direttamente dal nostro smartphone sono i canali di chat. Nella fattispecie, Telegram ha aperto un canale appositamente dedicato alle informazioni che costantemente le testate forniscono sul web e che riguardano il Coronavirus, meglio detto Covid-19.

Il canale aperto da Telegram, si chiama Coronavirus Covid-19 News Italia ed è disponibile unicamente su questa app. Abbiamo infatti parlato in passato delle caratteristiche di Telegram. È un’app con una moltitudine di funzioni in più rispetto alle altre applicazioni, come ad esempio la stessa WhatsApp. Se siete interessati a iscrivervi, sarà sufficiente possedere l’app di Telegram, cliccare su questo link e premere sul tasto segui una volta aperto il canale. Ci auguriamo che possa esservi utile e che tutti seguano le regole e i consigli per contribuire all’arrestarsi più rapido possibile del virus.