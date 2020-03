L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, anche questo mese permette di procedere con l’attivazione di tre offerte low cost che prevedono fino a 70 GB di traffico dati in 4G Basic. I nuovi clienti possono richiederle effettuando la portabilità del numero dal precedente operatore o procedendo con l’attivazione di una nuova linea. In entrambi i casi, il gestore offre loro la possibilità di effettuare l’acquisto utilizzando il sito ufficiale, e quindi ricevendo la SIM tramite corriere, o ritirandola in una delle edicole convenzionate; oppure, recandosi in uno dei numerosi punti vendita ho Mobile.

ho Mobile: ecco le offerte low cost dedicate ai nuovi clienti!

Tra le offerte low cost ho Mobile, la migliore è sicuramente quella dedicata ai clienti che trasferiscono il numero da Iliad o MVNO, ovvero: l’offerta ho. 5.99€. La tariffa permette di ricevere mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

Al secondo posto c’è sicuramente l’offerta ho. 8.99€, la cui attivazione può essere effettuata soltanto dai clienti che trasferiscono il loro numero da Kena Mobile o Daily Telecom e dai clienti che attivano una nuova linea. La tariffa permette di ottenere ogni mese:

50 GB di traffico dati in 4G Basic

Infine, l’offerta dedicata ai clienti provenienti da Vodafone, Tim e WindTre è l’opzione ho. 12.99€, che prevede: