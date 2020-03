Proprio ieri 23 marzo 2020 è iniziata una nuova settimana di sconti ed iniziative WinDay, il programma fedeltà gratuito per tutti i clienti dell’operatore unico WindTre.

Nelle scorse settimane avevamo infatti comunicato che il nuovo operatore unico ha deciso di lasciare invariato il programma, estendendolo anche per tutti gli ex clienti 3 Italia. Scopriamo i premi di questa settimana.

WindTre: riparte la settimana di WinDay

Vi ricordo che il programma fedeltà offre sconti e regali per ogni giorno della settimana, il Lunedì è la giornata dedicata ai premi e ai regali, il Martedì è la giornata per attivare le offerte speciali personalizzate. Il Mercoledì è la giornata del concorso settimanale in modalità instant win, il Giovedì è il giorno dedicato al quiz dove si può vincere credito telefonico o sconto in fattura. Il weekend invece c’è WinCinema, che in questo periodo è in modalità casa in collaborazione con Chili.

Oggi martedì 24 marzo 2020 il programma offre la possibilità di acquistare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 8T a 159,90 euro invece di 229,90 euro (70 euro di sconto), tramite l’e-commerce di WinDay. Domani mercoledì 25 marzo 2020 è il giorno del concorso settimanale, che anche questa settimana mette in palio uno Scooter Beverly 300, uno Scooter Liberty S50 e una coppia di bici elettriche. Per partecipare basterà accedere dall’app WINDTRE alla sezione dedicata al programma WinDay, cliccando sull’apposito tasto riportante la dicitura GIOCA.

Giovedì 26 marzo 2020 è il giorno del quiz a premi, attualmente il premio consiste in un massimo di 2.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura, che sarà ripartito equamente fra tutti i vincitori della singola sessione di gioco. Se si riuscirà a rispondere correttamente a tutti e 9 i quesiti, il cliente sarà considerato vincitore del premio, che dovrà essere ripartito fra tutti i clienti WinDay che sono risultati anch’essi vincitori. Da Venerdì 27 a Domenica 29 Marzo ritornerà un nuovo appuntamento con WinCinema a casa in collaborazione con Chili, che permette di noleggiare un film e di ottenere il secondo noleggio in regalo.