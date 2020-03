Expert torna a far parlare di sé con una campagna promozionale davvero unica, gli utenti hanno la possibilità di godere di tantissime offerte e di prezzi da non perdere direttamente dal mondo dell’e-commerce.

A differenza del 3×2 di Trony, in cui il consumatore si ritrova a dover scegliere almeno 2 dispositivi, in questo caso troviamo tantissimi prezzi bassi appartenenti ad uno svariato quantitativo di categorie merceologiche.

Gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale di Expert, ricordate che non potrete effettuarli nei punti vendita sparsi per il territorio, a causa proprio della chiusura degli stessi in seguito alla diffusione del Coronavirus.

Volantino Expert: queste sono le offerte che non dovete lasciarvi sfuggire

Tantissimi sono gli sconti attivati da Expert in favore degli utenti italiani, a partire da alcuni dei migliori top di gamma in circolazione, come il Samsung Galaxy S20+ oggi in vendita a circa 1029 euro, per finire poi su un più economico Xiaomi Mi Note 10, ma ugualmente performante date le incredibili caratteristiche tecniche nascoste al suo interno, nonostante il prezzo finale di circa 599 euro.

Naturalmente gli sconti del volantino Expert non si fermano qui, osservando da vicino il sito ufficiale (disponibile a questo link), la promozione prevede anche la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla spesa effettuata o dalla tipologia di merce scelta. Ricordate però, gli acquisti dovranno obbligatoriamente essere completati online, non in negozio.