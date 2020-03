Il volantino Trony continua imperterrito a proporre una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, gli utenti si ritrovano oggi ad avere la possibilità di ricevere un prodotto completamente gratis, a patto però che siano disposti a seguire un iter ben specifico.

A differenza del volantino Expert, per il quale comunque basta acquistare un singolo modello per ottenere in cambio l’omaggio, in questo caso il cliente dovrà prima di tutto scegliere un televisore o un grande elettrodomestico da almeno 499 euro (in alternativa un piccolo elettrodomestico da 69 euro), poi potrà scegliere tra due soluzioni molto interessanti.

Volantino Trony: come risparmiare al massimo

La via più breve per ottenere lo sconto consiste nell’acquisto di un secondo prodotto a scelta tra tutto il catalogo aziendale, con consegna finale di una riduzione del 50% sul meno caro della coppia.

Volendo osare di più, invece, è sicuramente più allettante la possibilità di aggiungere altri 2 modelli al precedente (arrivando ad un totale di tre prodotti), per godere infine di uno sconto del 100% sul meno caro fra tutti gli aggiunti direttamente al carrello.

E’ importante segnalare che l’utente non potrà scegliere il prodotto su cui effettivamente applicare lo sconto, ma sarà sempre e soltanto il meno costoso a goderne. In parallelo, ricordate che i prezzi di vendita saranno esattamente pari ai listini del periodo che stiamo attualmente attraversando, niente di più o di meno.

