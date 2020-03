In questa epoca di social in cui condividere le proprie foto è un’attività che chiunque di noi compie nel quotidiano, che siano selfie, paesaggi, piatti preparati o ordinati al ristorante, conoscere delle app foto interessanti con cui migliorare i propri scatti, può essere una cosa molto utile. Ecco, pertanto una breve lista di alcune app foto che potrebbero fare al caso vostro.

Da Snapseed a Photoshop, ecco alcune app utili

Esistono app più o meno semplici da usare. Alcune servono a modificare veri e propri difetti delle fotografie o a fare dei montaggi, altre invece inseriscono dei filtri giocosi o più seri. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

PicsArt

Questa app consente di creare dei montaggi alle proprie fotografie e di ritagliarle, fare dei collage e aggiungere effetti di vario tipo. Consente inoltre di scaricare delle foto gratuite e di creare delle vere e proprie tele sulle quali lavorare, combinando tutte le risorse disponibili.

Snapseed

Questa app è in grado di sistemare nel dettaglio proprio tutti quei particolari nelle fotografie come il contrasto, l’esposizione, il colore e che aggiunge vari filtri luce in grado di rendere miglior giustizia agli scatti che volete modificare. Provare per credere.

Pixaloop

Questa app è diversa dalle altre. Oltre a modificare le immagini come la precedente in effetti, luce e colori, è in grado di creare dalle vostre fotografie, dei veri e propri video animati in grado di rendere vive le vostre foto. È anche molto semplice da usare grazie al suo tutorial di apertura.

Esistono anche app come Adobe Photoshop Express, con cui è possibile fare lavori più approfonditi. Tutto dipende dall’impegno che desiderate impiegare e da quanto a fondo volete modificare. Buon divertimento!