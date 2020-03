Carrefour ha recentemente presentato al pubblico italiano un volantino praticamente fuori da ogni logica, al suo interno è possibile trovare un grandissimo sconto sull’acquisto di uno smartphone, oggi infatti in vendita addirittura a soli 9,90 euro.

L’idea dell’azienda è proprio quella di assecondare le richieste e le necessità dei consumatori che al giorno d’oggi si ritrovano a voler accedere a prezzi sempre più bassi, rinunciando in parte anche alla qualità generale. Il terminale in oggetto rientra entro la campagna promozionale “I Fantastici 11”, la quale effettivamente prevede uno sconto pazzo, ma attivo solamente entro 24 ore (o esaurimento scorte), nel nostro caso corrispondenti esattamente al 29 marzo 2020.

Volantino Carrefour: le offerte non si fermano mai

Il modello di smartphone in questione non rientra ovviamente entro le fasce particolarmente elevate, nè tra i terminali con sistema operativo Android. Stiamo parlando di un semplicissimo Onda da 9,90 euro al mese, pensato esclusivamente per coloro che vogliono spendere poco per acquistare un terminale per chiamare ed inviare SMS senza troppi pensieri.

Nella parte posteriore è possibile trovare una fotocamera VGA con flash LED (facente anche funzioni di torcia elettrica), nonchè un piccolo carrellino per inserire due SIM. Anteriormente è invece posizionato un display LCD a colori retroilluminato, ma ovviamente non touchscreen.

L’acquisto potrà essere completato esclusivamente nella giornata indicata, salvo esaurimento scorte, ricordate essere comunque presente anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, contro ogni difetto di fabbrica o similari.