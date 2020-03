Carrefour appare essere davvero sensazionale con l’ultimo volantino che le ha permesso di balzare al primo posto per qualità degli sconti effettivamente applicati al pubblico italiano in tutti i punti vendita sul territorio.

Gli interessati, lo ricordiamo, dovranno necessariamente recarsi personalmente presso il negozio fisico, l’acquisto non potrà in nessun modo essere completato sul sito ufficiale del rivenditore. La natura del volantino Carrefour è molto particolare, i “Fantastici 11” infatti prevedono sconti fissi validi per tutto il periodo, ma prezzi shock solamente per determinate e specifiche 24 ore (fino ad esaurimento scorte).

ISCRIVETEVI al canale Telegram di TecnoAndroid per scoprire i codici sconto Amazon e le migliori offerte in assoluto.

Volantino Carrefour: queste sono le offerte da non perdere

Osservando da vicino esclusivamente il mondo della tecnologia, l’occhio cade indiscutibilmente sul 29 marzo, in particolare sullo smartphone Onda disponibile all’acquisto a soli 9,90 euro.

Chiaramente il terminale non rappresenta in nessun modo la fascia alta, né bassa dei dispositivi mobile, in quanto non nasce con sistema operativo Android o iOS. Lo possiamo paragonare ai vecchi telefoni commercializzati prima della diffusione dei SO, utile sopratutto per telefonare ed inviare SMS, spendendo indiscutibilmente il meno possibile.

La scheda tecnica è ovviamente molto risicata, troviamo infatti una sola fotocamera posteriore con flash LED, un display a colori non touchscreen e davvero pochissimo altro (è anche vero che sono richiesti solamente 9,90 euro).

L’acquisto è collegato ad ogni modo anche alla garanzia legale della durata di 24 mesi, entro tale periodo qualsiasi difetto di fabbrica verrà riparato direttamente dal centro assistenza a titolo completamente gratuito.