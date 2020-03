Il nuovo brand unico WindTre dell’operatore Wind Tre ha recentemente lanciato una nuova iniziativa promozionale denominata PROMO EDU, dedicata agli utenti più giovani, anche con metodo di pagamento Easy Pay.

L’operatore applicherà anche uno sconto di 2 euro sul canone mensile di alcune offerte per i primi tre mesi. Scopriamo insieme le nuove promo Edu Young e Student.

WindTre ha lanciato le nuove promozioni per ii più giovani denominate Edu Young e Student

Le due offerte sono attivabili solamente dai nuovi clienti che attivano una nuova SIM dell’operatore, con o senza contestuale portabilità del proprio numero. L’attivazione della nuova SIM ha un costo di 10 euro, salvo promozioni locali, sia online che nei negozi. La promozione sarà attivabile fino al prossimo 3 aprile 2020 salvo proroghe.

L’offerta Young EDU Easy Pay comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali ed 80 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 9.99 euro al mese per i primi tre mesi e successivamente di 11.99 euro al mese. Possono attivarla tutti i nuovi clienti con età massima di 30 anni fino al giorno prima del compimento dei 31 anni.

Il bundle dell’offerta Student EDU Easy Pay comprende invece minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 80 GB di traffico internet a 7.99 euro al mese per i primi tre mesi e successivamente di 9.99 euro al mese. In questo caso il nuovo utente non deve superare i 20 anni di età. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.