A pochi giorni dall’evento di presentazione ufficiale, Redmi decide di deliziare l’attesa offrendo una nuova serie di immagini teaser che rivelano alcuni dettagli di Redmi K30 Pro. Prima, però, mi pare opportuno sintetizzare tutte le informazioni che siamo riusciti a raccogliere nel corso di queste settimane. Non è, infatti, la prima volta che l’azienda sceglie di svelare alcune delle caratteristiche chiave di Redmi K30 Pro attraverso una serie di immagini condivise sui suoi canali ufficiali.

Redmi K30 Pro, tutto quello che sappiamo a pochi giorni dalla presentazione ufficiale

Ad oggi, sappiamo che Redmi K30 Pro sarà dotato di un display AMOLED realizzato da Samsung, con supporto all’HDR 10+ ed una luminosità di picco pari a 1200 nit. E ancora, sappiamo che questo smartphone sarà alimentato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G, al quale farà compagnia una RAM LPDDR5 ed un’archiviazione di tipo UFS 3.1.

Con le ultime immagini, Redmi ha fornito maggiori dettagli sul comparto fotografico di K30 Pro. Nello specifico, lo smartphone sarà dotato di una quad-camera posteriore con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, in grado di registrare video in 8K (risoluzione di 7680 × 4320). La fotocamera posteriore include anche un sensore con zoom ottico 3X e zoom digitale 30X. La fotocamera per selfie, invece, adotterà la tecnologia a comparsa, ma non sono stati ancora svelati dettagli a riguardo.

Oltre ciò, Redmi ha anche mostrato il suo K30 Pro in una nuova colorazione. Oltre a quella viola mostrata appena qualche giorno fa, pare che Redmi K30 Pro sia disponibile anche in una variante grigia con il pulsante di sblocco/accensione di colore rosso.