A partire dal mese di Febbraio, Redmi ha cominciato a diffondere una serie di teaser dedicati alla variante Pro di Redmi K30, annunciando, man mano, quelle che sono le caratteristiche principali di questo smartphone, a partire dal SoC Qualcomm Snapdragon 865, che pulserà sotto la sua scocca.

A pochi giorni dall’evento di presentazione ufficiale di Redmi K30 Pro (fissato al prossimo 24 Marzo), l’azienda ha diffuso su Weibo una nuova serie di poster, lasciando trapelare ulteriori informazioni sul nuovo smartphone. Tra queste, Redmi ha rivelato che Redmi K30 Pro sarà dotato di un display AMOLED, diversamente da quanto accade con Redmi K30, che implementa uno schermo LCD. Il display di Redmi K30 Pro proviene da Samsung, supporta l’HDR 10+ ha una luminosità di picco di 1200 nit.

Redmi K30 Pro con fotocamera frontale a comparsa e sensore principale da 64 MP

Nelle immagini pubblicate in precedenza, era possibile intravedere un ritaglio sul bordo superiore dello smartphone che sembrava essere una fotocamera pop-up. Questa ipotesi è stata confermata da un tesear che mostra chiaramente che Redmi K30 Pro implementerà una fotocamera frontale a comparsa con LED sul lato, proprio come su Redmi K20. Oltre ciò, sul modulo circola che ospita la quad-camera esterna è possibile leggere la dicitura “64MP”. Il sensore principale della fotocamera di Redmi K30 Pro, dunque, sarà da 64 MP, ma ancora non si hanno informazioni sugli altri tre. Infine, in un altro poster, Redmi ha svelato la nuova colorazione del suo prossimo smartphone, che sarà disponibile anche in una variante viola.

Tra le altre caratteristiche già note di Redmmi K30 Pro, ricordiamo la compatibilità con le Reti di quinta generazione, la presenza di una RAM LPDDR5 e di una memoria interna di tipo UFS 3.1.