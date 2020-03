Nelle ultime ore l’operatore virtuale Rabona Mobile ha dichiarato di essere entrato effettivamente a far parte dell’iniziativa solidarietà digitale. Questa iniziativa è stata pensata dagli operatori per tutti i clienti in quarantena forzata.

Rabona donerà quindi, come anche Tim, Vodafone ed altri operatori, alcuni Giga in omaggio ai propri clienti, in modo che possano navigare senza problemi in questi giorni costretti a casa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile dona gratuitamente ai propri clienti alcuni GB

Tutti i clienti dell’operatore virtuale, che hanno sottoscritto offerte contenenti traffico dati fino a 20 Giga potranno beneficiare di altri 10 GB in omaggio ogni mese, da quello successivo all’attivazione. Inoltre, per i clienti che si trovano all’estero, nel resto dei Paesi dell’Unione Europea, viene attivata anche un’offerta gratuita contenente sempre 10 Giga da consumare all’estero con valenza di un mese dall’attivazione.

La notizia della promozione appena menzionata è stata recentemente resa nota dallo stesso operatore virtuale di telefonia mobile, tramite la propria pagina Facebook ufficiale. L’adesione avviene in modo automatico per tutti i clienti coinvolti, non dovranno quindi richiederne l’attivazione. Si tratta di un’altra iniziativa solidale in linea con l’appello promosso dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Ecco le parole di Rabona sulla propria pagina Facebook: “Per via dell’emergenza, Rabona mette a disposizione dei propri clienti che hanno sottoscritto offerte contenente traffico dati fino a 20 Giga, 10 Giga in più da usufruire nel mese successivo all’attivazione. Inoltre, per i clienti che si trovano all’estero in UE viene attivata anche a loro un’offerta gratuita contenente 10 Giga da consumare all’estero con valenza di un mese dall’attivazione. Come aderire. L’adesione avviene in modo automatico“. Sicuramente nelle prossime ore l’operatore inserirà una comunicazione simile anche sul proprio sito ufficiale.