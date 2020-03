L’iniziativa solidarietà digitale non ha nessuna intenzione di fermarsi e tutti i gestori italiani stanno cercando di fare del proprio meglio per aiutarci a continuare la nostra vita attraverso gli strumenti digitali in nostro possesso.

Quest’ultimi possiamo definirli dei “dispositivi anti noia” durante questa quarantena forzata, richiesta dal Governo Conte per cercare di ridurre al minimo i contagi da coronavirus. Anche Vodafone e Tim hanno dato il loro contributo con Giga Illimitati.

Vodafone e Tim offrono Giga Illimitati ai propri utenti per sostenere l’iniziativa solidarietà digitale

L’operatore Tim offre al momento un mese di Giga Illimitati per tutti i clienti di rete mobile, da attivare su Tim Party. Un pensiero l’operatore l’ha avuto anche per tutti i clienti di rete fissa, che potranno usufruire per un mese interno di chiamate gratuite senza scatto, richiedendole semplicemente chiamando il Servizio Clienti al 187.

L’operatore Vodafone Italia ha seguito subito Tim e ha deciso di offrire anche lui un mese di Internet Illimitato che si può richiedere chiamando il numero 42100. I Giga Illimitati proposti dall’operatore, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero essere disponibili per tutti i clienti dai 14 ai 26 anni. Ci sono degli utenti che ci hanno segnalato che, pur avendo 27 anni sono riusciti ugualmente ad attivare la promozione. Per i clienti business è prevista la stessa agevolazione, ma con attivazione automatica.

Il nuovo operatore WindTre, sbarcato lo scorso 16 marzo 2020 ha voluto omaggiare i propri utenti con 100 GB di traffico internet per 7 giorni, l’attivazione è automatica e confermata tramite un SMS che arriverà piano piano a tutti i propri clienti.