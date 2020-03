IPTV: se la legge vi becca, sarete costretti a consegnare lo smartphone

Con un abbonamento IPTV gli utenti credono di aver risolto il problema: pagamenti al minimo e tutte le piattaforme disponibili. In realtà non sanno che si mettono in grossi guai, soprattutto se a scendere in campo è la legge.

Proprio nell’ultimo periodo la task force delle forze dell’ordine è stata aumentata e molti utenti sono stati beccati. Alcuni di questi proprio in Italia e ben presto fronteggeranno la giustizia con sanzioni durissime.

Il mondo IPTV ha messo nei guai tantissimi utenti: ora sono costretti a consegnare smartphone e pc oltre che a pagare una multa

“Per fortuna viviamo in un paese civile, in cui chi sbaglia paga. Complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione – ha dichiarato De Siervo -. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati denunciati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato”