Apple ha elencato accidentalmente quattro nuovi modelli sul suo sito Web

In particolare, due dei modelli, A2228 e A2229 , corrispondono ai recenti documenti depositati dalla società con la Commissione economica eurasiatica. In passato, i nuovi elenchi di database con ECC hanno in genere prefigurato nuove versioni di Apple.

Apple: il nuovo iPad Pro può sostituire i laptop tradizionali?

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal nuovo iPad Pro, l’analista Ming Chi-Kuo ha affermato che il tablet presenterà un array di fotocamere principali a tripla lente con funzionalità di rilevamento 3D. Il frequente leaker di Apple, Sonny Dickson, ha confermato questa voce a metà dello scorso anno, quando ha condiviso quello che sosteneva essere un modello di “progettazione finale” del nuovo iPad Pro da 11 pollici.

Tuttavia, la modifica più interessante potrebbe non avere nulla a che fare con il nuovo hardware. Alla fine del mese scorso, The Information ha affermato che Apple si stava preparando a iniziare a produrre un nuovo accessorio per tastiera con un trackpad integrato, suggerendo che iPadOS 14 offrirà un supporto del mouse più robusto. In altre parole, l’iPad Pro potrebbe finalmente essere all’altezza per la sostituzione dei laptop.

La domanda diventa quindi se Apple annuncerà presto il nuovo iPad Pro. A novembre, Bloomberg ha affermato che il tablet potrebbe arrivare “già” nella prima metà del 2020. Ovviamente, questo era prima che l’Organizzazione mondiale della sanità dichiarasse che l’epidemia di coronavirus fosse una pandemia.