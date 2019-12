Grazie alle anticipazioni del sempre attento e preciso OnLeaks, possiamo ammirare in anteprima i nuovi iPad Pro che Apple presenterà il prossimo anno. A giudicare da questi primi render, pubblicati dal leaker in collaborazione con iGeeksBlog, sembra che l’azienda di Cupertino voglia mantenere una certa coerenza tra i propri prodotti.

Dal punto di vista del desing infatti, Apple ha sempre cercato di mantenere linee simili tra tutti i device, ma con i nuovi iPad Pro il senso di appartenenza sarà maggiore. Infatti i due tablet saranno caratterizzati da una fotocamera posteriore che richiama in tutto e per tutto quella della famiglia iPhone 11 Pro. La cornice quadrata posta in alto a sinistra sarà caratterizzata da tre fotocamere nella medesima configurazione degli iPhone.

Al momento non sono certe le ottiche scelte da Apple, ma possiamo ipotizzare che il sensore principale potrebbe essere lo stesso di iPhone 11 Pro. A questo si affiancherà un teleobiettivo e una lente grandangolare. Dal punto di vista hardware, ci aspettiamo che entrambi gli iPad Pro saranno spinti dal SoC A13x mentre il software sarà basato sulla nuova versione di iPadOS. Poco probabile il debutto di una versione 5G, ma con Apple nulla è scontato.

And this is #Apple's 2020 #iPadPro duo!

360° videos + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my friends over @igeeksblog -> https://t.co/xFSQcbUjLM pic.twitter.com/2UWeusxu1w — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019

I lancio dei nuovi iPad Pro è previsto nella primavere 2020, dopo che Apple ha deciso di non aggiornare la famiglia per un anno. Infatti gli ultimi modelli risalgono al 2018 e proprio come la generazione precedente si avranno due versioni. La prima sarà caratterizzata da un display da 11 pollici mentre la seconda avrà una diagonale da 12.9 pollici.

I render mostrano un design frontale caratterizzato da cornici sottili e bordi arrotondanti. Trattandosi di device Apple, è facile pensare che i materiali utilizzati per la scocca saranno vetro e metallo per una finitura premium. Sul retro di entrambi i device saranno presenti tre connettori per collegare gli accessori.