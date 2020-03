Una lunga e dura guerra dei consumatori è quella contro gli aumenti dei piani tariffari da parte di aziende telefoniche come Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia. Purtroppo le rimodulazioni telefoniche sono sempre dietro l’angolo e quelli più soggetti sono soprattutto i consumatori che attivano una tariffa telefonica super low cost.

L’Estate scorsa è stata molto dura per diversi clienti Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia, l’autunno scoro, invece, per i clienti di Fastweb e questa volta ad essere colpiti sono nuovamente i consumatori con una scheda telefonica Vodafone attiva. Purtroppo per loro non ci sono delle buone notizie in questo mese, ma eccovi svelati i dettagli.

Vodafone e aumenti tariffari: arrivano per tantissimi clienti

Il gestore telefonico rosso è tornato a rimodulare alcune tariffe telefoniche in modo unilaterale. Purtroppo, per diversi consumatori con una sua tariffa telefonica attiva sono previsti alcuni aumenti telefonici in arrivo. In particolare, Vodafone, ha comunicato ai clienti interessati tramite un SMS che sono previsti dei cambiamenti per il 27 Marzo 2020 per le seguenti offerte telefoniche: Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4GB.

Le offerte appena citate saranno sostituite dalle offerte Easy Special con 50GB o Giga illimitati e subiranno un aumento da 1,50 Euro a 4,98 Euro. Tali aumenti saranno necessari, spiega Vodafone, per favorire i lavori verso i servizi di nuova generazione e migliorare il proprio servizio telefonico.

Coloro che non saranno d’accordi con l’aumento telefonico potranno cambiare offerta telefonica chiamando al numero 42590. Coloro che saranno avvisati tramite SMS dei cambiamenti potranno recedere dal contratto senza sostenere ulteriori costi.