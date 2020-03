In seguito all’emergenza Coronavirus che, da alcune settimane, ha costretto tutti noi Italiani a restare in casa, tutte le reti telefoniche di Tim, Wind, Tre e Vodafone hanno iniziato a mostrare i primi segni di cedimento. Restando in casa, tutti gli Italiani, dai più giovani ai più anziani, si sono riversati sui servizi di intrattenimento offerti dal web, come ad esempio Netflix, Infinity, IPTV, Playstation e tanto altro ancora. Tutta questa affluenza improvvisa, quindi, ha mandato completamente in tilt l’intera rete nazionale degli operatori telefonici che, di fatto, si sono beccati le lamentale di milioni di persone. Scopriamo di seguito nel dettaglio quali sono stati i problemi degli ultimi giorni.

Coronavirus: disservizi in Tutta Italia per Tim, Wind, Tre, Vodafone a causa della grande affluenza

Da alcuni anni è attiva online la piattaforma Downdetector.it. Quest’ultima, quotidianamente, offre un servizio di raccolta segnalazioni 24/7, aggiornando costantemente il quadro generale dei disservizi, per ogni singolo servizio disponibile nel nostro paese. Scopriamo quindi di seguito tutti i problemi di Tim, Wind, Tre e Vodafone delle ultime ore: