Da sempre una delle componenti più importanti delle postazioni da gioco, non risiede all’interno della console o del computer, bensì fuori, stiamo parlando del monitor, che ha il duro compito di dar vita a ciò che elabora l’hardware.

MSI ha deciso di rinnovare la propria gamma Optix con un nuovo monito super fluido, infatti il modelli in questione ha un refresh rate di 240Hz.

Specifiche davvero al top

In questo caso abbiamo a che fare con un pannello VA da 27 pollici in FullHD e una gamma di colori a 8 bit, in grado di coprire lo spazio dei colori DCI-P3 dell’89% e del 113% di quello sRGB.

Esso è forgiato con una curvatura di 1500R, in grado di offrire angoli di visioni di 178 gradi sia in orizzontale che in verticale.

A strizzare l’occhio è la specifica inerente la frequenza di aggiornamento, la quale si attesta a 240Hz, un valore elevatissimo, supportato da tecnologie utili al mantenimento di una fluidità perfetta senza sfarfallii in caso di Fps variabili.

Tra queste abbiamo VESA Adaptive-Sync, che lo rende certificato FreeSync, ovvero in grado di adattarsi a refresh rate variabile, inoltre, nonostante l’assenza di certificazione Nvidia G-Sync, MSI assicura che non dovrebbero esserci problemi di compatibilità.

Dal punto di vista connettività, abbiamo tutto ciò che serve, ovvero una porta DisplayPort 1.2a, due HDMI 2.0b e un ingresso USB Type C che supporta il passaggio di dati video ed energia elettrica.

A completare il tutto ci pensa un piccolo Hub USB dotato di due porte USB 3.2 Gen 1, insieme a un’uscita cuffie 3,5mm.

Un prodotto davvero interessante, adatto sicuramente ai videogiocatori che badano più alla fluidità che alla risoluzione e dotati ovviamente, di un hardware adeguato a fornire gli Fps necessari.