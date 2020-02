AOC ha ufficializzato un nuovo monitor da gioco da 27 pollici di diagonale dedicato ai videogiocatori che prediligono un superfluidità, non a caso il refresh rate erogabile arriva fino a 240Hz.

Il nuovo nato di casa AOC, AGON AG273QZ, si compone di un pannello in risoluzione WQHD a 1440p ovvero 2560 x 1440 pixel.

Specifiche top

Il cuore al centro di questo monitor è un pannello TN, il quale è indice di estrema velocità ma non eccelsi angoli di visuale come un IPS o per contrasto come un VA (infatti si ferma a 1000:1).

A rendere questo monitor degno di interesse però è la tecnologia innovativa di cui si fregia, chiamata FreeSync Premium Pro, la quale certifica la presenza dell’HDR oltre ad una frequenza di aggiornamento di 240Hz.

A coronare il tutto ci pensa anche uno sguardo al design, infatti il monitor posteriormente presenta una corona in led RGB multicolore personalizzabile.

L’azienda inoltre equipaggia il nuovo monitor con alcune tecnologie proprietarie come il Flicker-Free e la modalità Low Blue Light, progettate appositamente per ridurre l’affaticamento degli occhi.

A completare l’insieme delle funzionalità ci pensano AOC Game Color, AOC Shadow Control, sei modalità gaming di cui 3 personalizzabili.

Il nuovo monitor di casa AOC è evidente di come punti a soddisfare la fascia di utenti preoccupati più della fluidità dell’immagine piuttosto che degli effetti visivi, ecco perchè racchiude al suo interno un refresh rate elevatissimo senza però eccellere nelle altre tecnologie, onde evitare anche aumenti di prezzo esagerati.

Il nuovo display sarà infatti disponibile ad un prezzo al pubblico di 769 euro.