Negli ultimi giorni siamo tutti costretti ad una quarantena preventiva a causa del nuovo coronavirus, pandemia che ha purtroppo colpito i paesi di tutto il mondo.

Fortunatamente però, ci troviamo in un’era in cui il web propone tantissime alternativa dall’uscire. Una è sicuramente la piattaforma di contenuti in streaming Netflix, dove sono presenti dei documentari perfetti per passare le giornate. Ecco i dettagli.

Netflix: i documentari da guardare durante la quarantena

Partiamo subito con Wild Wild Country, uscito nel 2018 è la storia del trasferimento di tutte le principali attività di Bhagwan Shree Rajnesh era il vero e proprio sovrano multimiliardario di un gruppo di adepti presenti in ogni continente. Dalla sua nascita verrà raccontata la sua storia attraverso sei episodi, da stranezze e contraddizioni fino a controversie e scandali. La seconda miniserie è intitolata I giocattoli della nostra infanzia creata da Brian Volk-Weiss.

Sicuramente i telespettatori non più giovani si ricorderanno del successo di Masters of the Universe, G.I. Joe o l’immortale Barbie. Questi, insieme ad i gadget del franchise più famoso del mondo, Guerre Stellari, sono gli oggetti della prima stagione, uscita nel 2017. Nel 2018 è poi uscita una seconda stagione con episodi su Star Trek, Transformers, Lego ed Hello Kitty.

La penultima miniserie che ci sentiamo di consigliarvi è Dirty Money, composta da sei episodi, racconta dei principali scandali finanziari degli ultimi anni. Tra i produttori troviamo Alex Gibney, autore del primo episodio dedicato alla scoperta della falsificazione delle emissioni delle auto diesel del gruppo Volskswagen. Ultima miniserie che vale la pena guardare si intitola Five Came Back, composta da tre episodi che dovrebbero essere poco meno di una bibbia. Si parlerà di 5 registi moderni che analizzano le esperienze di documentaristi di guerra di cinque registi classici.