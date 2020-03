Circa una decina di giorni fa, il sub brand di Oppo ha presentato ufficialmente sul mercato i nuovi smartphone medio di gamma Realme 6 e Realme 6 Pro. Come lo scorso anno, però, Realme ha intenzione di annunciare anche una’altra variante di questi dispositivi, ovvero il nuovo Realme 6i.

Realme 6i: ecco le caratteristiche tecniche principali

E proprio quest’ultimo device è stato avvistato poche ore fa sul noto portale di benchmark Geekbench. Nello specifico, dal portale sono emerse alcune informazioni tecniche, come ad esempio il processore che troveremo a bordo del dispositivo. Il SoC, in particolare, sarà un processore di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Helio G80. In accoppiata, ci saranno 4 GB di memoria RAM, mentre il sistema operativo sarà Android 10.

Ma le informazioni riguardanti questo nuovo dispositivo non finiscono qui. L’azienda ha infatti pubblicato alcune immagini teaser in cui vengono svelati specifiche tecniche e data di lancio. Secondo quanto riportato, il nuovo Realme 6i farà il suo debutto sul mercato il prossimo 17 marzo.

In ambito specifiche, invece, anche questo smartphone disporrà come i fratelli maggiori di una quad camera posteriore, ma il sensore fotografico principale sarà da 48 megapixel. La batteria, invece, avrà una capienza di 5000 mAh ed avrà il supporto alla fast charge da 18W. Sempre da questi nuovi teaser, infine, sembra che il nuovo device avrà un display con un notch a goccia in cui verrà alloggiata una fotocamera anteriore da 16 megapixel (Realme 6 e Realme 6 Pro, invece, dispongono sul fronte di un display forato).

Sostanzialmente, conosciamo quasi tutto riguardo a questo nuovo smartphone a marchio Realme. Non ci resta che attendere il suo debutto ufficiale previsto fra pochissimi giorni.