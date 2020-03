Nella giornata odierna sono stati presentati in veste ufficiali i nuovi smartphone di fascia medio-bassa a marchio Realme, ovvero i nuovi Realme 6 e Realme 6 Pro. Questi dispositivi presentano tante interessanti novità dal punto di vista tecnico e del design rispetto ai loro predecessori.

Realme annuncia ufficialmente i suoi nuovi device di fascia medio-bassa

Come già anticipato, i nuovi device dell’azienda cinese presentano non poche novità molto importanti rispetto al passato. Partendo con il design, cambia la parte frontale che sui nuovi modelli di quest’anno è caratterizzata dalla presenza di un display con un foro sul lato sinistro. Nello specifico, abbiamo un display LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ per il Realme 6, mentre sul Realme 6 Pro abbiamo un display con un doppio foro da 6.6 pollici sempre in risoluzione FullHD+. Entrambi gli smartphone dispongono poi di un display con un refresh rate di 90Hz.

In ambito fotografico, abbiamo su entrambi una quad camera posteriore. Sulla versione standard abbiamo in particolare un sensore fotografico principale da 64 megapixel (il Samsung ISOCELL Bright GW1) con un grandangolo da 8 megapixel e altri due sensori da 2 megapixel. Sulla versione Pro abbiamo invece un sensore fotografico principale da 64 megapixel, un sensore teleobiettivo da 12 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel.

I due nuovi smartphone differiscono tra loro anche in ambito prestazionale. La versione standard è infatti alimentata dal processore MediaTek Helio G90T con tagli di memoria da 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. La versione Pro è invece alimentata dal processore Snapdragon 720G con tagli di memoria da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone targati Realme saranno disponibili all’acquisto in India a partire dal prossimo 13 marzo con i seguenti prezzi di vendita: