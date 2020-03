Nel corso delle precedenti settimane vi abbiamo sottolineato le novità relative alle operazioni di ricariche effettuate con TIM e di Wind. Oltre a questi due gestori, anche Vodafone ha deciso di modificare il sistema delle sue ricariche.

Vodafone, commissioni e regali con la presenza delle Giga Ricariche

La novità principale in casa Vodafone si chiama Giga Ricariche. Nel corso di queste ultime settimane, gli utenti hanno la facoltà di scegliere questo tipo di operazione presso alcuni punti vendita Sisal e Lottomatica. Le Giga Ricariche, al momento, hanno un doppio valore. Gli utenti possono scegliere il taglio 5 e quello da 10 euro.

Vi è essenzialmente una grande differenza tra le Giga Ricariche e le ricariche standard. Coloro che acquistano una Giga Ricarica, con una spesa fissa di 5 e di 10 euro, avranno a loro disposizione un credito residuo pari a 4 o 9 euro. L’operazione contempla quindi la presenza di un euro aggiuntivo la cui finalità è legata ad un omaggio.

L’acquisto delle Giga Ricariche offrirà agli utenti 3 Giga aggiuntivi perla connessione internet. I 3 Giga aggiuntivi si aggiungono per un massimo di trenta giorni a quelle che sono le soglie standard della propria ricaricabile di riferimento.

Nel corso di queste settimane, il pubblico non ha gradito particolarmente l’introduzione delle Giga Ricariche. Gli abbonati contestato, in particolar modo, la presenza dell’euro aggiuntivo. I malumori per le Giga Ricariche scaturiscono anche dal fatto che quest’operazione, in alcuni casi, ha sostituito le vecchie stretch card, le schede con grattino e con codice a 16 cifre, con valore di 5 e 10 euro.