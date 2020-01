La passa a Vodafone più richiesta del momento, la Special Unlimited 7, è stata recentemente rinnovata con l’introduzione di una sorpresa davvero incredibile a disposizione di ogni consumatore che deciderà di richiederla sul proprio numero di telefono.

Tutti gli utenti che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, infatti, potranno attivarla a costo completamente azzerato (risparmiando difatti 12 euro iniziali), dovendo pagare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e, naturalmente, la prima mensilità di 7 euro.

L’attivazione non impone il soddisfacimento di alcun vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà infatti decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza dover pagare alcun tipo di penale. Ricordate solamente che viene richiesta la portabilità del numero.

Passa a Vodafone: cosa si ottiene con la Special Unlimited 7

Tutto questo per avere la possibilità di mettere le mani su una promozione da minuti illimitati per telefonare a chiunque in Italia, da SMS senza limiti da inviare a chiunque si desideri, nonché da 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

Il costo fisso, come indicato in precedenza, è pari a 7 euro al mese a tempo indeterminato con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata. La navigazione è possibile solamente sotto rete telefonica proprietaria Vodafone, prevede un limite massimo di 600Mbps in download (praticamente irraggiungibile). L’attivazione dell’offerta, lo ricordiamo, è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online o altrove, a patto però che si provenga dalle aziende indicate in calce all’articolo.