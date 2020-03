Dopo averne parlato per molte settimane, oggi siamo finalmente qui per dirvi che è sbarcato sulla piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video, il nuovo show Celebrity Hunted.

Lo show in questione ha come protagonisti, come anticipato anche nelle scorse settimane, moltissimi volti noti della TV italiana e non solo. Troviamo infatti Fedez, Francesco Totti, Luis Sal, Costantino della Gherardesca, Francesca Barra, Claudio Santamaria, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

I creatori dello show l’hanno definito come “un game, un adventure, un esperimento sociale, un reality che va oltre il reality, uno show “non scritto“, che ha degli elementi di thriller e commedia allo stesso tempo, ma è montato come una serie TV”. Le prime tre puntate saranno disponibili a partire da oggi 13 marzo 2020, invece le successive tre saranno disponibili tra una settimana, dal 20 marzo 2020.

I protagonisti sono otto vip nostrani, che dovranno cercare di dileguarsi per 14 giorni e di non essere braccati da una squadra di ex poliziotti ed agenti dei servizi segreti che hanno lo scopo di stanarli. Si tratta di una sorta di guardia e ladri in versione adulta. I concorrenti ancora in gioco, a 48 ore dallo scadere dell’ultimo giorno di fuga, riceveranno la comunicazione del “punto di estrazione“, che potrà quindi essere localizzato in qualsiasi luogo d’Italia.

I fuggitivi che riusciranno a raggiungere questo punto senza essere catturati, si aggiudicheranno la vittoria ed il montepremi, che verrà successivamente devoluto in beneficienza. Il format è stato originariamente creato in Gran Bretagna da ShineTV.