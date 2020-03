Il colosso sudcoreano Samsung è in procinto di annunciare alcuni nuovi dispositivi di fascia medio-bassa, come i nuovi Samsung Galaxy M31 e Samsung Galaxy M21. Tuttavia, stando a quanto trapelato online, ci sarà un altro nuovo smartphone appartenente alla nuova famiglia Galaxy M 2020 di Samsung, cioè il prossimo Samsung Galaxy M11. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato nel corso delle ultime ore su Google Play Console.

Samsung Galaxy M11 in arrivo con un display forato

Il nuovo device dell’azienda sudcoreana è stato quindi avvistato su Google Play Console. Nello specifico, sul portale in questione sono state riportate alcune delle presunte specifiche tecniche e il design della parte frontale del nuovo terminale. Osservando in primis l’immagine, possiamo notare come questo dispositivo vanterà un display forato, denominato dall’azienda Infinity-O Display. Il foro, in particolare, verrà posizionato in alto a sinistra del pannello, come sui precedenti top di gamma della serie Samsung Galaxy S10. Le cornici laterali e quella superiore sembrano poi uguali tra loro, mentre quella inferiore sembra leggermente più pronunciata.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, invece, sembra che a bordo del nuovo Samsung Galaxy M11 avremo un processore di casa Qualcomm. Stiamo parlando del SoC Snapdragon 450 e quest’ultimo sarà supportato da un quantitativo di memoria pari a 3 GB. Il display dovrebbe avere invece una risoluzione HD+ (720 x 1560 pixel), mentre il sistema operativo sarà sicuramente Android 10 con l’interfaccia utente personalizzata da Samsung, la One UI in versione 2.0.

Rimaniamo in attesa di nuovi dettagli fino all’arrivo del debutto ufficiale di questo nuovo smartphone di casa Samsung.