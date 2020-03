Mentre si attende con ansia la presentazione dei nuovi smartphone della serie 8, OnePlus annuncia l’arrivo di un’intera gamma di smartphone 5G per il suo prossimo lancio, lasciandoci intuire che i dispositivi che debutteranno a breve supporteranno tutti le Reti di quinta generazione, offrendo un’esperienza utente senza precedenti, grazie ad una velocità di connessione altissima.

OnePlus, infatti, ha sempre cercato di fornire ai suoi utenti un’esperienza smartphone quanto più veloce e avanzata possibile. Il primo smartphone realizzato dall’azienda, infatti, è stato proprio un cellulare 4G, lanciato nel periodo di transizione dalle Reti di terza generazione all’attuale 4G. Adesso, OnePlus vuole portare l’esperienza utente ad un livello superiore, fornendo la connessione 5G su tutta la sua nuova gamma di smartphone.

“Questa è un tappa fondamentale sia per OnePlus sia per i nostri utenti. Siamo orgogliosi di essere tra i primi produttori di smartphone a offrire una gamma completa con connessione 5G, in arrivo con l’occasione del nostro prossimo lancio. OnePlus ha raggiunto molti primati con il 5G e questa volta non farà eccezione” ha commentato Pete Lau, Founder and CEO OnePlus.

“Crediamo che, dopo l’alba dell’era 5G, la smartphone experience subirà un notevole sviluppo,” aggiunge Lau. “La bassa latenza del 5G e i servizi cloud potenziati ci aiuteranno senza dubbio a raggiungere un’esperienza veramente interconnessa, fornendo al contempo sviluppi entusiasmanti in aree come il gaming che sono di vitale importanza per i nostri utenti più esperti”.