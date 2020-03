Dopo che partecipanti dal grande nome (Facebook, Sony, Amazon, Microsoft) hanno annunciato che non avrebbero presenziato al GDC (Game Developers Conferece) a causa delle preoccupazioni legate al coronavirus, gli organizzatori del GDC 2020 stesso hanno deciso di annullare ufficialmente l’evento. Lo svolgimento dell’evento era previsto tra il 16 e il 20 marzo. In una nota, gli organizzatori affermano che “l’evento si terrà ugualmente, ma probabilmente in estate“.

Questo annuncio arriva poche ore dopo che i funzionari hanno annunciato un secondo caso del virus in California di origine sconosciuta. Dopo il Mobile World Congress, questa settimana abbiamo assistito alla rinuncia dell’evento degli sviluppatori F8 di Facebook e del Motor Show di Ginevra. Inoltre, sembra che gli eventi che probabilmente saranno annullati in futuro possono essere in aumento.

GDC: il coronavirus ferma un altro evento importante, alcuni di questi però potrebbero essere ugualmente disponibili

Coloro che stavano pensando di partecipare, avrebbero dovuto ricevere un’e-mail con le risposte ad alcune delle loro domande sui rimborsi per pass e hotel prenotati. In questo momento, il piano di molte delle presentazioni che dovevano andare alla ribalta, è quello di trasmetterle ugualmente e renderle disponibili tramite la visualizzazione gratuita online. Un po’ come sta succedendo per League of Legends per intenderci. L’Independent Games Festival e i Game Developers Choice Awards, saranno trasmessi in streaming su Twitch durante la settimana in cui si sarebbe svolto l’evento.

Nel tentativo di supportare gli sviluppatori indipendenti, che potrebbero essere colpiti finanziariamente, IGDA ha collaborato con GameDev.world su una raccolta fondi che includerà “un pacchetto di giochi Pay-What-You-Want, una jam di gioco pubblica, discorsi dal vivo online gratuiti e domande e risposte tradotte nelle più grandi lingue del mondo“.