Secondo le ultime indiscrezioni, l’operatore virtuale NoiTel Mobile, dovrebbe lanciare domani, martedì 3 marzo 2020 una nuova offerta denominata MoreVoice a soli 4.99 euro al mese.

L’offerta in questione dovrebbe rimanere attiva anche per tutto il periodo pasquale, fino al prossimo 30 aprile 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa prevede la promozione.

NoiTel Mobile: nuova offerta MoreVoice

L’offerta MoreVoice offrirà minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 20 SMS verso tutti i numeri nazionali a 4.99 euro al mese. Nel dettaglio l’offerta in questione è dedicata a chi ancora oggi utilizza un telefonino solamente per chiamare ed inviare SMS, senza la necessità di avere un bundle per la navigazione internet.

Gli SMS inclusi nell’offerta che non verranno utilizzati durante il mese di fruizione, non saranno cumulabili con quelli del mese successivo. Il costo di una nuova SIM NoiTel Mobile è di 10 euro, mentre il costo di attivazione dovrebbe essere di 5 euro ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere domani, per maggiori informazioni da parte dell’operatore.

La MoreVoice dovrebbe sostituire, secondo le indiscrezioni, l’attuale Voice Plus, che non sarà quindi più attivabile a partire da domani 3 marzo 2020. Voice Plus vi ricordo che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 10 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 GB di traffico internet al prezzo di 5.99 euro al mese. Vi ricordo che NoiTel Mobile è un operatore di rete virtuale che dallo scorso luglio 2019 sfrutta la rete Vodafone 4G fino a 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload.