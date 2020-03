Iliad: le migliori 3 offerte del gestore a partire da 4,99 euro al mese

Tutti conoscono ormai da diverso tempo il potenziale di Iliad, grande azienda di telefonia mobile che proviene dalla Francia ma che si afferma tra i principali gestori italiani. Infatti questo provider sta riuscendo a fare incetta di utenti, senza particolari problemi.

Le statistiche parlano chiaro dal momento che proprio Iliad avrebbe dimostrato di riuscire a rendere tutto più semplice con le sue offerte. Parliamo infatti di soluzioni molto utili, visto che includono tutti i contenuti e soprattutto prezzi mai visti prima d’ora. A tal proposito tutti gli altri gestori hanno cominciato a muoversi per limitare il fenomeno. Vodafone e TIM ad esempio vorrebbero recuperare tutti gli utenti che Iliad gli ha rubato, ma ovviamente tutto ciò risulta complicato. Proprio per questo sono nate nuove offerte, ma il gestore proveniente dalla Francia vuole difendersi con tutte le sue risorse.

Iliad, ecco le migliori tre offerte ancora disponibili per tutti sul sito ufficiale

La prima offerta che tutti ormai conoscono da tanto tempo è la Giga 50. Questa soluzione costa solo 7,99 € al mese per sempre e include al suo interno minuti ed SMS senza limiti con 50 giga di traffico dati in 4G.

Sul sito ufficiale sono poi disponibili anche altre due offerte, ovvero la Solo Voce e la Giga 40. Le due soluzioni in questione, che in molti credevano non esistessero più, includono allora interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La seconda però si distingue dalla prima visto che offre 40 giga in 4G per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 € al mese e 6,99 € al mese per sempre.