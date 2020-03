Hai un abbonamento PlayStation Plus attivo? Anche per questo mese, hai la possibilità di scaricare gratuitamente sulla tua console due fantastici giochi. Per il mese di Marzo, Sony ha deciso di regalare agli iscritti PS Plus il remake del grande classico di Fumito Ueda, Shadow of the Colossus, pubblicato in origine per PlayStation 2 e poi rimasterizzato per PlayStation 3; e Sonic Forces, uno dei più recenti capitoli della serie Sonic pubblicato da SEGA.

Puoi scaricare gratuitamente Shadow of the Colossus e Sonic Forces a partire dal prossimo 3 Marzo. Intanto, se non lo hai ancora fatto, puoi ancora riscattare i giochi gratuiti di Febbraio, ovvero BioShock: The Collection (include tutte le modalità per giocatore singolo e i contenuti aggiuntivi di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite) e The Sims 4.

SU SHADOW OF THE COLOSSUS

Intraprendi la missione per riportare in vita una ragazza: il tuo compito è quello di sconfiggere 16 gigantesche bestie. Armato solo del tuo ingegno, di una spada magica e di un arco, dovrai esplorare enormi scenari a dorso del tuo fidato destriero in cerca di tutti i colossi. Ogni gigante ha un punto debole, ma scoprirlo e sfruttarlo a tuo vantaggio non sarà affatto facile. Un esaltante mix di esplorazione, risoluzione di enigmi e azione platform ti attende…

SU SONIC FORCES