Anche per il mese di Febbraio, PlayStation ha messo a disposizione degli utenti in possesso di PS Plus, una serie di giochi gratuiti davvero niente male: BioShock The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour. Quest’ultimo disponibile per PS VR.

A darne comunicazione è stata la stessa Sony, sul blog ufficiale dedicato alla sua console. Smentite, dunque, le voci fatte circolare sul Web in questi ultimi giorni e per le quali tra i giochi gratuiti di Febbraio ci sarebbe stato anche Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Certo, sarebbe stata una gran bella occasione per i giocatori abbonati a PlayStation Plus, ma le attuali proposte meritano comunque tanto.

Ecco i giochi gratuiti di Febbraio per gli abbonati PS Plus

BioShock The Collection comprende i tre titoli della serie: BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite. Di questi titoli, la collezione offre tutti i contenuti per giocatore singolo (manca, dunque, la componente multiplayer), tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo, il pacchetto Il meglio di Columbia e il Director’s Commentary: Imagining BioShock, con Ken Levine e Shawn Robertson. Nel corso dell’avventura, esploreremo la città sottomarina di Rapture e quella volante di Columbia.

The Sims 4 non necessita di tante introduzione, sono certa che tutti avrete, in passato, almeno una volta giocato ad uno dei titoli precedenti (o almeno sentito parlarne). Si tratta del quarto capitolo della serie The Sims, il famosissimo simulatore di vita sviluppato da Maxis e distribuito dalla Electronic Arts.

Firewall Zero Hour è, invece, uno spara-tutto in realtà virtuale in cui sarà possibile scegliere tra 12 eroi, ognuno con una propria abilità. Il titolo è disponibile per chi è in possesso di PS VR.

BioShock The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour saranno disponibili per il download gratuito a partire dal 4 Febbraio. Intanto, se siete in possesso di un abbonamento PS Plus, potete ancora aggiudicarvi i titoli PS4 gratuiti di Gennaio: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator.