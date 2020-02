Le ultime truffe pensate da cybercriminali senza scrupoli passano per le SIM clonate, con il chiaro intento di riuscire a raggiungere i conti correnti, proprio sfruttando l’ormai diffusissimo invio di SMS per l’accesso all’home banking del proprio istituto di credito.

Nell’ultimo periodo praticamente tutte le realtà del settore si sono adeguate ad una pratica sicuramente comoda per l’utilizzatore finale, ma allo stesso tempo molto pericolosa. Per accedere al proprio conto corrente, infatti, bisogna indicare un numero di telefono al quale viene inviato un SMS con annesso il codice da inserire direttamente a schermo.

Il pericolo arriva da malviventi senza scrupoli, il cui unico intento parrebbe proprio truffare il prossimo. Questi raccoglierebbero prima di tutto più informazioni possibili sulla propria vittima dalla rete (social network e similari), per poi inviare una richiesta di sostituzione SIM all’operatore telefonico di appartenenza.

SIM clonate: gravi rischi per gli utenti italiani

Nel momento in cui entreranno in possesso del vostro numero di telefono, potranno tentare di accedere al conto corrente, ricevendo sulla nuova SIM il codice necessario per effettuare poi l’accesso.

Nell’eventualità in cui sia stato impostato un PIN, metteranno in atto la seconda parte della truffa, in questo caso legata al phishing; invieranno un finto messaggio di posta elettronica, in cui vi faranno credere di essere l’istituto di credito di riferimento, per il quale è necessario premere un link interno al messaggio per la modifica della password o la riattivazione dell’account. Se seguirete le linee guida indicate nel messaggio, vi collegherete ad un sito gestito dai malviventi ed il danno sarà ormai fatto.