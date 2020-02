Recensione ZHIYUN WEEBILL S

Come ormai abbiamo imparato a scoprire insieme, nel mondo del videomaking esistono tantissime aziende che forniscono accessori e attrezzature per gli esperti del settore. Quasi tutti conosciamo DJI e sicuramente non potremo ignorare un marchio come Zhiyun, l’azienda cinese che ha di recente presentato il suo gimbal portatile Weebill S. Si tratta di un accessorio molto interessante e comodo da impugnare, e nasconde in sé una serie di funzionalità e chicche che ce lo hanno fatto preferire al DJI Ronin SC. Vediamole insieme cosa ci riserva Zhiyun Weebill S in questa recensione.

Descrizione del gimbal

Il primo aspetto che salta all’occhio impugnando questo Zhiyun Weebill S è la sua leggerezza ed ergonomia, in grado di arrivare dove altri prodotti simili per reflex e mirrorless non possono. Rispetto al modello precedente le migliorie sui materiali sono impressionanti, per quanto la plastica dell’impugnatura e la gomma sul treppiedi è la stessa. Molto utile è anche la presenza dei ganci di sblocco sui tutti e tre gli assi di rotazione e il manubrio allungato dove poter attaccare altri accessori, come per esempio un treppiede per riprese dal basso.

Descrizione dei tasti fisici sul Zhiyun Weebill S

Il sistema di tasti nella parte anteriore del manico ci permette di accedere in maniera rapida e veloce a tutte le impostazioni del gimbal. Molto comodo vi risulterà l’auto-tune: infatti, una volta che abbiamo stabilizzato i tre assi, potremo cambiare obiettivo o fotocamera e il sistema setterà in automatico la potenza dei tre motori. L’ergonomia e la sensibilità del joystick è una felice nota positiva, così che i movimenti tilt e pan risulteranno davvero semplici, mentre sarà fondamentale nella ripresa con effetti tipo vertigo con la camera che gira a 360°.

Le modalità standard follow, punto fisso etc. sono ovviamente presenti, mentre il sistema di tasti vi permetterà di gestire tutte le funzioni base e quelle accessorie (come l’add-on per montare lo smartphone).

Chiudiamo la descrizione con il tasto di centraggio istantaneo del gimbal, molto utile se vogliamo rimettere subito in bolla la fotocamera, mentre è presente una rotellina nella parte sinistra del braccio che serve a gestire un sistema di fuochi e diaframmi di marca Zhiyun.

Conclusioni

Avevamo detto che il Weebill S s’impugna molto bene ed è leggerissimo, ma dopo la nostra prova sul campo quasi non ci siamo accorti di averlo con noi nonostante sul rig ci fosse parecchia roba montata. C’era la nostra fotocamera Sony A6500, i radiomicrofoni, lo schermo e cavetteria varia, eppure non abbiamo mai sentito il peso del gimbal.

Zhiyun Weebill S è un prodotto dal punto di vista dell’uso e delle funzioni consigliato per lavori semi o completamente professionali. È costruito molto bene e s’impugna egregiamente, i motori sono molto potenti e non c’è pericolo di rimanere a piedi grazie all’ottima autonomia. Con prezzo di vendita inferiore ai 400 euro siamo sicuri che miglioreremo la nostra produttività.