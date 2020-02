L’operatore Fastweb ha recentemente rinnovato il proprio sito ufficiale, cambiando l’interfaccia grafica. Contestualmente a questo cambiamento, è stata inserita la possibilità di attivare l’offerta convergente Casa + Mobile ad un prezzo scontato.

Inoltre, tutte le promozioni online, sia per Casa che per Mobile, sono disponibili solamente fino al 1° marzo 2020, salvo cambiamenti delle ultime ore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb sconta l’offerta combinata Casa + Mobile

La promozione convergente Casa + Mobile è ora attivabile al prezzo di 34.90 euro al mese. Nel dettaglio l’offerta Casa viene attivata al prezzo scontato di 24.95 euro al mese invece che 29.95, con uno sconto di 5 euro al mese a tempo indeterminato, valido solamente in convergenza con il Mobile. A questo prezzo va ad aggiungersi il canone mensile dell’offerta Mobile, pari a 9.95 euro al mese, per arrivare ad un totale di 34.90 euro al mese.

Per l’attivazione convergente non sono previsti costi di attivazione, e per le SIM, non è previsto alcun contributo per l’attivazione o la spedizione, grazie alla promozione online. Vi ricordo che l’offerta Fastweb Casa include internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s (a seconda della tecnologia), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta con i servizi Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di chiamate inclusi nel prezzo, e il modem Wi-Fi FASTGate incluso.

L’offerta per Mobile comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile. Vi ricordo che attualmente Fastweb opera su rete Tim, ma nei primi mesi del 2020 passerà su rete Wind Tre, a seguito di un accordo tra le società.