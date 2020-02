Mentre le voci che girano sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite iniziano ad apparire concrete, grazie al fatto di essere menzionato per nome in un database ufficiale, ora stiamo dando una prima occhiata al probabile progetto. In rete è infatti trapelato un nuovo rendering condiviso da Android Headlines.

Il rendering dall’aspetto ufficiale mostra solo la parte anteriore del dispositivo, completa di cornici nere e una fotocamera selfie a obiettivo singolo. Ma ciò che è più interessante è la presenza di uno stilo S Pen. Ciò potrebbe non essere sorprendente, ma ricordiamo che il Samsung Galaxy Tab S5e di fascia media non è stato fornito con l’accessorio aggiuntivo. Dunque, il Tab S6 Lite avrebbe dovuto essere più un successore di quel modello economico che un fratello del Tab S6.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, l’annuncio potrebbe arrivare a breve

Avere uno stilo potrebbe anche essere la caratteristica principale del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, oltre al suo probabile prezzo accessibile. La S Pen sembra avere lo stesso design di quella fornita anche con il Galaxy Tab S6, il che probabilmente significa che c’è uno slot magnetizzato per lo stilo sul retro. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia, soprattutto perché Samsung potrebbe aver rimosso tale funzione per ridurre i costi.

In ogni caso, questa immagine non ci dice molto di più sul device. Assomiglia molto al Galaxy Tab S6 standard, ma le dimensioni e la risoluzione dello schermo rimangono sconosciute. Abbiamo un’idea di alcune specifiche, tuttavia, poiché Android Headlines afferma che il Samsung Galaxy Tab S6 Lite avrà un chipset Exynos 9611 di fascia media, 4 GB di RAM, Android 10 e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione.

Il chipset e la quantità di RAM sono stati visti anche in un benchmark, quindi quelle specifiche sono probabilmente accurate. Tuttavia è meglio prendere queste informazioni con un pizzico di sale poiché la società non ha ancora confermato le notizie. Probabilmente non dovremo aspettare molto prima che Tab S6 Lite riceva un annuncio ufficiale.