Sono purtroppo finite le speranze per tutti i possessori di Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy S8 che speravano di ricevere il sistema operativo Android 10 sui propri smartphone. Nella lista c’è anche la variante Plus dell’S8.

La notizia è stata recentemente rilasciata dai colleghi di Sammobile, i quali hanno anche affermato di averne ricevuto conferma direttamente dal colosso sud coreano.

Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy S8 non riceveranno Android 10

I colleghi avrebbero ricevuto conferma da parte del colosso durante lo scorso evento Unpacked tenutosi lo scorso 11 febbraio 2020. Non si tratta di una vera sorpresa per gli utenti ancora in possesso di questi smartphone, nessuno di questi modelli era infatti presenti nella lista ufficiale rilasciata da Samsung, nel mese di dicembre scorso, dei dispositivi che l’avrebbero ricevuto.

Nonostante questo, lo scorso gennaio 2020 il servizi clienti dell’azienda coreana aveva riacceso le speranze, prevedendo il rilascio durante questo 2020. Già a quei tempo vi avevamo invitato a prendere le informazioni con le pinze, e ora purtroppo abbiamo ricevuto la conferma che non ci sarà alcuna sorpresa dell’ultimo minuto.

Tutti e due i dispositivi termineranno il proprio ciclo vitale con il sistema operativo Android Pie 9.0, vi ricordo che però continueranno a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza, come già successo alcuni giorni fa grazie al rilascio delle patch di sicurezza di febbraio 2020 anche in Europa. La brutta notizia non deve comunque abbattervi, i tre dispositivi appena menzionati possono essere ancora considerati dei top di gamma, con tutte le carte per poter competere con attuali smartphone, ovvio non con lo Z Flip appena presentato dalla stessa Samsung.