Samsung è sempre sul pezzo lo sappiamo, ogni anno sforna fuori dal cilindro sempre dei prodotti eccezionali, anche componenti da abbinare ai propri smartphone.

Anche in questo caso Samsung ribadisce il concetto, infatti ha recentemente annunciato le sue nuove memorie RAM LPDDR5 da 16Gb (Low Power Double Data Rate 5).

Specifiche davvero premium

Stando a quanto detto da Cheol Choi, vicepresidente vendite e marketing per la divisione memorie di Samsung Electronics, l’azienda coreana si è impegnata nella progettazione di queste memorie proprio per offrire ai propri clienti esperienze davvero soddisfacenti.

Stando a quanto rivelato dai dati tecnici, le nuove memorie di Samsung dovrebbero arrivare ad avere prestazioni eccelse arrivando a toccare 5.500 Mb/s, circa 1,3 volte più veloce delle precedenti memorie per dispositivi mobili LPDDR4X.

In aggiunta queste memorie, riusciranno, se confrontate con i vecchi tagli da 8Gb, a offrire un risparmio energetico del 20%, più memoria e meno consumi.

Ma a quanto pare Samsung non si ferma, infatti i suoi vertici hanno annunciato che nella seconda metà del 2020, grazie al passaggio ad un processo produttivo a 10nm, riusciranno a produrre delle LPDDR5 ancora più performanti, con velocità di picco pari a 6.400 Mb/s.

Un grande traguardo per l’azienda produttrice di smartphone, la quale così facendo si accaparrerà una grossa fetta del mercato delle componenti, poichè andrà a rifornire anche altre aziende del settore.

Non c’è che dire, Samsung ha fatto centro, non rimane dunque che attendere la seconda metà del 2020 per vedere le nuove memorie sui primi telefoni in cui verranno installate.