Un Galaxy S10 + con Android 11 è stato svelato sulla piattaforma di benchmarking Geekbench. Questo significa che, diversi mesi prima della distribuzione ufficiale dell’aggiornamento nella versione finale, Samsung ha già iniziato a lavorare sull’interfaccia del suo prossimo overlay OneUI.

Il 25 febbraio, il benchmark di uno smartphone con il nome in codice SM-G975F è stato pubblicato su Geekbench. In vista della nomenclatura ufficiale, il dispositivo sembra essere un Galaxy S10 + con un SoC Exynos 9820, la versione internazionale dello smartphone. Le varianti vendute sul mercato americano arrivano con Qualcomm Snapdragon 855.

Samsung Galaxy S10+ con Android 11 spottato in rete

Secondo questo benchmark, l’S10 + esegue un insolito Android R. Come promemoria, questo è il nome in codice interno per l’aggiornamento di Android 11 su Google. Il codice ‘Android R’ era già apparso come punto di riferimento di un Google Pixel 4 nel mese di gennaio 2020. L’azienda ha deciso di eliminare i nomi dei dolci da Android 10 e l’’undicesimo aggiornamento del sistema operativo arriverà come Android 11.

Ad ogni modo, Samsung ha apparentemente iniziato a testare l’interfaccia utente di One UI 3.0 destinata ad arrivare con Android 11. Negli ultimi anni, il produttore non ha risparmiato sforzi per distribuire i nuovi aggiornamenti Android in tempo. Dato il progresso compiuto dalla società quest’anno, possiamo sperare che Android 11 in versione stabile arrivi ancora più velocemente sugli smartphone di fascia alta, come ad esempio il nuovo Galaxy S20.

L’anno scorso, Samsung ha battuto il suo record lanciando Android 10 sul Galaxy S10 a dicembre. Alcuni giorni fa, Google ha lanciato ufficialmente la prima beta di Android 11 per gli sviluppatori. Fino all’implementazione della versione finale (prevista per settembre 2020), Google offrirà altre 5 versioni beta.