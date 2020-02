Come abbiamo potuto appurare negli ultimi mesi, il 2020 è per eccellenza l’anno del 5G. Dopo il suo lancio ufficiale sul territorio Italiano, infatti, il nuovo standard di rete ultra veloce è pronto a sostituire l’ormai vecchio, e non più sicuro, 4G LTE. La nuova rete, infatti, si presenta decisamente più performante con velocità che, di fatto, stracciano completamente quelle raggiunte dal 4G, e da tutti i suoi potenziamenti, negli ultimi 10 anni. Secondo alcuni esperti, infatti, in un futuro prossimo il 5G potrebbe addirittura a sostituire l’attuale fibra, cosi da eliminare completamente contratti e modem-router costosi. Scopriamo quindi di seguito l’attuale stato della nuova rete.

Copertura 5G: ecco cosa succede in Italia

Come ben sappiamo il 5G è sbarcato da alcuni mesi in Italia ma, ad oggi, si trova ancora in una fase primordiale. A quanto pare, infatti, serviranno almeno altri due anni prima che quest’ultimo venga sostituto totalmente al 4G. Ad oggi, quindi, la nuova rete ultra veloce è disponibile solamente in alcune delle principali città Italiane ma, come ben sappiamo, già da tempo gli operatori hanno investito milioni di euro per acquistare dei blocchi di frequenze. Ecco quindi di seguito quali sono le frequenze assegnate ad ogni singolo operatore:

Frequenze 5G Banda 700 MHz FDD

700 MHz blocco riservato (10 MHz) Iliad (676.472.792€)

(676.472.792€) 700 MHz blocco generico (5 MHz) Vodafone (345.000.000€)

(345.000.000€) 700 MHz blocco generico (5 MHz) TIM (340.100.000€)

(340.100.000€) 700 MHz blocco generico (5 MHz) Vodafone (338.236.396€)

Frequenze 5G Banda 3.700 MHz

3.700 MHz blocco specifico (80 MHz) TIM (1.694.000.000€)

(1.694.000.000€) 3.700 MHz blocco generico (80 MHz) Vodafone (1.685.000.000€)

(1.685.000.000€) 3.700 MHz blocco generico (20 MHz) Wind Tre (483.920.000€)

(483.920.000€) 3.700 MHz blocco generico (20 MHz) Iliad (483.900.000€)

Frequenze 5G Banda 26 GHz