La modalità dark di WhatsApp arriverà presto sui dispositivi desktop grazie al codice scoperto di recente per la versione basata sul Web dell’app di messaggistica. La nuova scoperta arriva direttamente dallo sviluppatore Mahesh B Wijerathna che ha pubblicato le sue scoperte su Twitter. Insieme a screengrabs, sono apparse immagini che mostrano come sarà il design una volta implementato su PC.

Queste prime anticipazioni rivelano una modalità scura che utilizza le stesse tonalità di grigio scuro e verde delle versioni mobili. Tuttavia, l’implementazione desktop non è ancora del tutto completata.

Whatsapp si prepara per la modalità dark su desktop PC

Come rivelano le immagini di screengrabs pubblicati da WABetaInfo, gli sfondi delle emoji sono ancora bianchi, anche se tutto il resto sembra essere pronto per il lancio. La modalità dark di WhatsApp è già disponibile per i beta test per Android e iOS, quindi è possibile che gli sviluppatori si stiano preparando a lanciarla simultaneamente per tutte le piattaforme in futuro.

Se non vuoi aspettare così a lungo, puoi dare una prima occhiata a come apparirà usando l’estensione Stylus per Firefox e Chrome (quest’ultima funzionerà anche con il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium). Questa estensione ti consente di applicare CSS personalizzati a qualsiasi sito Web di tua scelta. Un utente ha pensato bene di ‘creare’ una modalità oscura per WhatsApp disponibile per il download e l’installazione. L’aspetto non è identico al design di WhatsApp, ma potresti modificarlo leggermente per utilizzare i codici esadecimali scoperti nel codice sorgente della versione web.